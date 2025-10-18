За даними розвідки США, це судно було завантажене переважно фентанілом та іншими наркотиками.

Президент США Дональд Трамп заявив про знищення “дуже великого” підводного човна з наркотиками.

Про це він написав у TruthSocial.

“Для мене було великою честю знищити дуже великий підводний човен з наркотиками, який прямував до Сполучених Штатів добре відомим транзитним маршрутом наркотрафіку”, – написав Трамп.

За його словами, розвідка США підтвердила, що це судно було завантажене переважно фентанілом та іншими незаконними наркотиками. На борту судна було четверо відомих наркотерористів. Двоє терористів загинули.

“Щонайменше 25 000 американців загинули б, якби я дозволив цьому підводному човну дістатися берега. Двох терористів, що вижили, повертають до їхніх країн походження, Еквадору та Колумбії, для затримання та судового переслідування”, – зазначив президент США.

Він додав, що жоден військовослужбовець США не постраждав у результаті цього удару.

“Під моїм керівництвом Сполучені Штати Америки не потерплять наркотерористів, які займаються незаконною торгівлею наркотиками, як наземним, так і морським шляхом. Дякую за вашу увагу до цього питання!” – написав Трамп.