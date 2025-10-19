Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Німеччина відкликає посла з Грузії "для консультацій щодо подальших дій"

Німеччина відкликає посла з Грузії "для консультацій щодо подальших дій"
Акція протесту у Тбілісі 4 жовтня 2025 року
Фото: скриншот відео

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про відкликання посла в Грузії Петера Фішера, якого вважають одним з відвертих критиків нинішньої грузинської влади.

Про це повідомляє Reuters

"У неділю Німеччина заявила, що відкличе свого посла в Грузії перед зустріччю посадовців країн ЄС в понеділок, оскільки відносини між блоком та країною Південного Кавказу погіршилися", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що грузинське керівництво "протягом багатьох місяців агітувало проти  ЄС, Німеччини та особисто проти Фішера".

Зазначається, що главу німецького диппредставництва відкликають "для консультацій щодо подальших дій". У понеділок Рада ЄС з закордонних справ розглядатиме питання щодо Грузії.

Уряд Грузії поки не надав коментарів з цього приводу.

  • Минулого місяця МЗС Грузії викликало Фішера, припустивши, що він брав участь у спробах просування "радикального порядку денного" в країні. Грузинські чиновники також звинувачували Фішера та інших послів країн ЄС у підтриманні спроб повалення уряду.
  • 4 жовтня в Грузії відбулися вибори до місцевих органів влади. Вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову брати участь у муніципальних виборах. За даними ЦВК, кандидати від "Грузинської мрії" перемогли в усіх містах і муніципалітетах, зокрема у Тбілісі. У 26 муніципалітетах кандидати правлячої партії не мали суперників. Через спірні результати муніципальних виборів у Грузії пройшли протести. Вони переросли в сутички з поліцією, для розгону акцій правоохоронці застосували водомети.
  • На тлі протестів і затримань грузинський парламент у терміновому порядку розглянув і схвалив у третьому читанні пакет законопроєктів, які ще більше посилюють правила і правову відповідальність, пов'язані з проведенням зібрань і демонстрацій.
  • 16 жовтня парламент Грузії ухвалив закон, який дозволяє забороняти "антиконституційних" політиків і партії. 
