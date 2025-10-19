Німеччина відкликає посла з Грузії "для консультацій щодо подальших дій"

Акція протесту у Тбілісі 4 жовтня 2025 року

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про відкликання посла в Грузії Петера Фішера, якого вважають одним з відвертих критиків нинішньої грузинської влади.

Про це повідомляє Reuters.

"У неділю Німеччина заявила, що відкличе свого посла в Грузії перед зустріччю посадовців країн ЄС в понеділок, оскільки відносини між блоком та країною Південного Кавказу погіршилися", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що грузинське керівництво "протягом багатьох місяців агітувало проти ЄС, Німеччини та особисто проти Фішера".

Зазначається, що главу німецького диппредставництва відкликають "для консультацій щодо подальших дій". У понеділок Рада ЄС з закордонних справ розглядатиме питання щодо Грузії.

Уряд Грузії поки не надав коментарів з цього приводу.