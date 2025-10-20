Що не так з мобілізацією
Зеленський: Трамп на зустрічі не погодився дати "томагавки", але й не відмовився

Це чутливе питання, і український президент розраховує на продовження обговорень. 

Зеленський: Трамп на зустрічі не погодився дати "томагавки", але й не відмовився
Володимир Зеленський не отримав відмови у наданні томагавків
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 17 жовтня не погодився і не відмовився надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю NBC.

Він пояснив, що Україна вже має далекобійні спроможності – це дрони власного виробництва. Але Росія натомість має і дрони, і ракети: як власні, так і Північної Кореї. 

Тож Силам оборони потрібні змішані можливості для далекобійних ударів по військових цілях у Росії. І йдеться не лише про "томагавки".

"Дуже важко оперувати лише українськими дронами. Нам потрібно далекобійні «томагавки» і аналогічні речі. США мають аналогічні речі. США мають аналоги. Нам вони потрібні для змішаного використання, як використовує Росія.  Зроузміло, як це працює. Тож наша команда працює над цим. І, чесно, добре, що президент Трамп не сказав «ні». Але станом на сьогодні він не сказав «так»", – сказав він.

Трамп сказав Зеленському, що кількості ракет "томагавк" недостатньо навіть для забезпечення інтересів самих США. Але український президент розраховує на продовження обговорення. 

Зеленський впевнений, що Владімір Путін боїться, що США нададуть Україні ці ракети, і що вона їх застосує по військових цілях у Росії. 
﻿
