Болгарія готова пропустити літак з Путіним до Угорщини

Путін може зустрітись у Будапешті з Трампом.

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

Якщо Москва звернеться із запитом, Болгарія готова пропустити літак президента РФ Володимира Путіна для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Угорщині.

Про це глава болгарської дипломатії Георгій Георгієв дав зрозуміти у коментарі Болгарському національному радіо (BNR).

“Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була забезпечена всіма можливими засобами”, - зазначив Георгієв.

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів:

“А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?”