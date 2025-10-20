Болгарія готова пропустити літак з Путіним до Угорщини

Якщо Москва звернеться із запитом, Болгарія готова пропустити літак президента РФ Володимира Путіна для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Угорщині.
Про це глава болгарської дипломатії Георгій Георгієв дав зрозуміти у коментарі Болгарському національному радіо (BNR).
“Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була забезпечена всіма можливими засобами”, - зазначив Георгієв.
На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів:
“А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?”
-
Трамп провів телефонну розмову з Путіним за день до зустрічі з Володимиром Зеленським. Ініціатива розмови походила від Москви. За її результатами американський президент анонсував зустріч із Путіним у Будапешті протягом кількох тижнів. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку.
-
Віктор Орбан назвав новину про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині “чудовою” і запевнив, що готовий до неї.
- Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися у Будапешті з американським колегою Дональдом Трампом і лідером росіян Владіміром Путіним, якщо буде відповідне запрошення.
- Європейські політики вважають зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна у Будапешті “політичним жахіттям” для ЄС.
- Угорщина слідом за Монголією та Таджикистаном відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.