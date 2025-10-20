Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Болгарія готова пропустити літак з Путіним до Угорщини

Путін може зустрітись у Будапешті з Трампом.

Болгарія готова пропустити літак з Путіним до Угорщини
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Якщо Москва звернеться із запитом, Болгарія готова пропустити літак президента РФ Володимира Путіна для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Угорщині.

Про це глава болгарської дипломатії Георгій Георгієв дав зрозуміти у коментарі Болгарському національному радіо (BNR).

“Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була забезпечена всіма можливими засобами”, - зазначив Георгієв.

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів:

“А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?”

  • Трамп провів телефонну розмову з Путіним за день до зустрічі з Володимиром Зеленським. Ініціатива розмови походила від Москви. За її результатами американський президент анонсував зустріч із Путіним у Будапешті протягом кількох тижнів. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку.

  • Віктор Орбан назвав новину про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині “чудовою” і запевнив, що готовий до неї.

  • Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися у Будапешті з американським колегою Дональдом Трампом і лідером росіян Владіміром Путіним, якщо буде відповідне запрошення.
  • Європейські політики вважають зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна у Будапешті “політичним жахіттям” для ЄС.
  • Угорщина слідом за Монголією та Таджикистаном відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.
