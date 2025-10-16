Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Орбан про зустріч Трампа й Путіна в Угорщині: ми готові!

Віктор Орбан назвав новину про зустріч президентів “чудовою”.

Орбан про зустріч Трампа й Путіна в Угорщині: ми готові!
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість зустріч із російським диктатором в Угорщині.

“Запланована зустріч президентів Америки та Росії – це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові!” - написав Орбан.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна

За словами Трампа, розмова була “дуже продуктивною”. Путін привітав його “з великим досягненням миру на Близькому Сході” і нібито подякував першій леді Меланії Трамп за її “участь у справах, пов’язаних із дітьми”. 

Також детально обговорили торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після завершення війни з Україною. 

Наступного тижня відбудеться зустріч високопоставлених радників Трампа і Путіна. Початкові переговори з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими представниками, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі ще визначається.

Трамп і Путін планують зустрітися у Будапешті (Угорщина), щоб “спробувати покласти край цій “безславній” війні між Росією та Україною”. 
