ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський прибув у Вашингтон

На сьогодні у нього заплановані зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній.

Володимир Зеленський прибув у Вашингтон
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув у Вашингтон.

“Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО”, - повідомив Зеленський. 

Також на сьогодні запланована зустріч із представниками американських енергетичних компаній. 

На завтра запланована зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом.

“Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про “томагавки”, - наголосив президент України.
