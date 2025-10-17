Фіцо підтвердив, що приїде в Україну на міжурядові консультації

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наступні українсько-словацькі міжурядові консультації відбудуться в Україні, і він особисто візьме в них участь.

Про це він сказав під час спільного виступу з главою українського уряду Юлією Свириденко у Кошице, повідомляє «Європейська правда».

«Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату і час ми ще домовимося. Але вони точно будуть на території України, і ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася», — сказав Фіцо.

Він також подякував українській делегації за візит до Кошице і наголосив, що високо цінує зустріч.