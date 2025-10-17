З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаПолітика

Фіцо підтвердив, що приїде в Україну на міжурядові консультації

Про дату і час домовляються.

Фіцо підтвердив, що приїде в Україну на міжурядові консультації
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наступні українсько-словацькі міжурядові консультації відбудуться в Україні, і він особисто візьме в них участь.

Про це він сказав під час спільного виступу з главою українського уряду Юлією Свириденко у Кошице, повідомляє «Європейська правда».

«Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату і час ми ще домовимося. Але вони точно будуть на території України, і ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася», — сказав Фіцо.

Він також подякував українській делегації за візит до Кошице і наголосив, що високо цінує зустріч.

  • 17 жовтня Україна і Словаччина підписали низку важливих міжурядових угод, спрямованих на розвиток технічного та фінансового співробітництва, а також спільну дорожню карту.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies