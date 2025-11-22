Фіцо про “мирний план” Трампа: якщо цю угоду буде підписано, Росія вийде повним переможцем

Роберт Фіцо на зустрічі з Путіним

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо радий американському “мирному плану”.

Про це повідомляє видання Novinky.

“В рамках тієї невеликої ролі, яку Словаччина відіграє в Європейському Союзі, я підтримаю цю угоду. Це грандіозний план, грандіозний”, – сказав Фіцо.

Він зауважив, що Сполучені Штати хочуть повернути Росію до лав великих держав.

“Якщо цю угоду буде підписано, Росія вийде повним переможцем”, – запевнив глава уряду Словаччини, і додав, що таким чином РФ буде зміцнена “морально та економічно”.

Фіцо заявив, що ця пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювався у 2022 році, але вона є шансом для негайного припинення вогню.

Прем'єр Словаччини вкотре різко розкритикував Євросоюз за фінансову допомогу Україні та за намір використовувати заморожені російські активи для подальшої підтримки Києва.

Що відомо про "мирний план" Трампа