Фіцо про “мирний план” Трампа: якщо цю угоду буде підписано, Росія вийде повним переможцем

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо радий американському “мирному плану”.
Про це повідомляє видання Novinky.
“В рамках тієї невеликої ролі, яку Словаччина відіграє в Європейському Союзі, я підтримаю цю угоду. Це грандіозний план, грандіозний”, – сказав Фіцо.
Він зауважив, що Сполучені Штати хочуть повернути Росію до лав великих держав.
“Якщо цю угоду буде підписано, Росія вийде повним переможцем”, – запевнив глава уряду Словаччини, і додав, що таким чином РФ буде зміцнена “морально та економічно”.
Фіцо заявив, що ця пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювався у 2022 році, але вона є шансом для негайного припинення вогню.
Прем'єр Словаччини вкотре різко розкритикував Євросоюз за фінансову допомогу Україні та за намір використовувати заморожені російські активи для подальшої підтримки Києва.
Що відомо про "мирний план" Трампа
-
Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
-
21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
-
США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду".