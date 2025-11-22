Українофобка Марджорі Тейлор Ґрін оголосила про відставку з Конгресу

У однієї з найбільш затятих прихильниць MAGA-ідеології стався великий конфлікт з Дональдом Трампом.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, яка перебуває в опозиції до надання Україні фінансової та військової допомоги від Сполучених Штатів, заявила, що складе мандат членкині Палати представників 5 січня 2026 року.

Як написала політикиня у мережі X, причиною цього рішення стали критика та образи з боку президента Дональда Трампа, великою прихильницею якого Ґрін була до його повторного обрання на посаду глави держави.

На тлі звинувачень з боку конгресвумен щодо недотримання нинішньою адміністрацією принципів "Америка понад усе" Трамп називав її "істеричкою", "зрадницею" і "божевільною".

Ґрін переконує, що була найбільш послідовною у голосуванні за MAGA-ініціативи, але її законопроєкти, які багато в чому підтримують політику Трампа, зараз "припадають пилом". Вона також скаржиться, що Республіканська партія не користується більшістю для того, щоб полегшити життя американців, натомість збагачуючи лише великі компанії.

Ґрін відома своїми проросійськими висловлюваннями щодо війни в Україні, а також блокуванням пакетів допомоги нашій державі.