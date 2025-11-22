“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
У Франції розслідують заперечення Голокосту чат-ботом Ілона Маска

Grok поширював неправдиву інформацію про концтабір Аушвіц французькою мовою.

У Франції розслідують заперечення Голокосту чат-ботом Ілона Маска
Фото: EPA/UPG

Французькі правоохоронці розпочали розслідування інциденту, пов'язаного зі штучним інтелектом Grok, інтегрованим у соціальну мережу X мільярдера Ілона Маска.

Як пише Associated Press, чат-бот створив допис французькою мовою, у якому називав суперечливим вчинення нацистами масового вбивства в'язнів концтабору Аушвіц-Біркенау у газових камерах. У багатьох країнах заперечення Голокосту є злочином.

Пізніше Grok "виправився", написавши, що попередня його інформація не відповідає дійсності, а скандальний твіт було видалено. Проте у прокуратурі Франції підтвердили, що антисемітські висловлювання ШІ було додано до матеріалів справи про цифрові правопорушення, яка вже ведеться проти мережі X.

Роботу чат-боту розкритикували у Європейській Комісії, назвавши його висловлювання "жахливими" і звинувативши X у порушенні фундаментальних європейських прав та цінностей.

Ілон Маск ситуацію не коментував. 
