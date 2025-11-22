Власник Daily Mail уклав угоду на $655 мільйонів щодо придбання The Telegraph

Газета The Daily Telegraph залишатиметься редакційно незалежною від інших видань у групі.

Daily Mail & General Trust (DMGT) підписала угоду про придбання Telegraph Media Group за тобто $655 мільйонів, через кілька днів після того, як американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners відкликала свою пропозицію купити правоконсервативне медіа.

Про це пише Bloomberg.

Сторони домовилися про період ексклюзивності для фіналізації умов і підготовки документів для регуляторних органів, що, за їхніми словами, має відбутися швидко.

Угоду з RedBird IMI невдовзі буде подано на розгляд державного секретаря Великої Британії.

Газета Daily Telegraph "залишатиметься редакційно незалежною від інших видань групи", йдеться у повідомленні DMGT.Якщо угоду буде завершено, це створить медіагіганта з правими поглядами в той час, коли популістська Реформістська партія Великої Британії випереджає Лейбористську партію прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера в опитуваннях виборців.

RedBird, заснована колишнім банкіром Goldman Sachs Джеррі Кардиналом, погодилася в травні придбати власника Daily та Sunday Telegraph після того, як попередня пропозиція від RedBird IMI – інвестструктури, підтриманої ОАЕ – зірвалася.

Компанія відкликала заявку на тлі опору з боку персоналу Telegraph Media Group і напередодні рішення уряду щодо можливості передати угоду на аналіз регуляторів.