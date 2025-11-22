“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Власник Daily Mail уклав угоду на $655 мільйонів щодо придбання The Telegraph

Газета The Daily Telegraph залишатиметься редакційно незалежною від інших видань у групі.

Власник Daily Mail уклав угоду на $655 мільйонів щодо придбання The Telegraph
The Telegraph
Фото: EPA/UPG

Daily Mail & General Trust (DMGT) підписала угоду про придбання Telegraph Media Group за тобто $655 мільйонів, через кілька днів після того, як американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners відкликала свою пропозицію купити правоконсервативне медіа.

Про це пише Bloomberg.

Сторони домовилися про період ексклюзивності для фіналізації умов і підготовки документів для регуляторних органів, що, за їхніми словами, має відбутися швидко.

Угоду з RedBird IMI невдовзі буде подано на розгляд державного секретаря Великої Британії.

Газета Daily Telegraph "залишатиметься редакційно незалежною від інших видань групи", йдеться у повідомленні DMGT.Якщо угоду буде завершено, це створить медіагіганта з правими поглядами в той час, коли популістська Реформістська партія Великої Британії випереджає Лейбористську партію прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера в опитуваннях виборців.

RedBird, заснована колишнім банкіром Goldman Sachs Джеррі Кардиналом, погодилася в травні придбати власника Daily та Sunday Telegraph після того, як попередня пропозиція від RedBird IMI – інвестструктури, підтриманої ОАЕ – зірвалася.

Компанія відкликала заявку на тлі опору з боку персоналу Telegraph Media Group і напередодні рішення уряду щодо можливості передати угоду на аналіз регуляторів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies