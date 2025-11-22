Після цього дрони "втекли".

У Нідерландах військові стріляли по дронах біля авіабази “Волкел”

У Нідерландах військові відкрили вогонь по невідомих дронах біля військової авіабази “Волкел”, повідомляє Міноборони країни.

Подія сталася у п'ятницю ввечері, коли кілька дронів було помічено над авіабазою між 19:00 та 21:00.

Дрони були помічені співробітниками служби безпеки.

Військовослужбовці ВПС застосували зброю з землі, щоб збити їх. Дрони "втекли". Їх не знайшли.

Поліція проводить подальше розслідування. Наразі незрозуміло, чому дрони літали над та навколо авіабаз. З міркувань безпеки Міністерство оборони не надає додаткової інформації.

Використання дронів поблизу аеродромів заборонено, оскільки це створює ризики для безпеки польотів.

Зазначимо, що цього року невідомі дрони часто помічають над аеропортами, військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури низки європейських країн.