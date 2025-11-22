Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

У Нідерландах військові відкрили вогонь по невідомих дронах біля військової авіабази

Після цього дрони "втекли".

У Нідерландах військові відкрили вогонь по невідомих дронах біля військової авіабази
У Нідерландах військові стріляли по дронах біля авіабази “Волкел”
Фото: Міноборони Нідерландів

У Нідерландах військові відкрили вогонь по невідомих дронах біля військової авіабази “Волкел”, повідомляє Міноборони країни. 

Подія сталася у п'ятницю ввечері, коли кілька дронів було помічено над авіабазою між 19:00 та 21:00. 

Дрони були помічені співробітниками служби безпеки. 

Військовослужбовці ВПС застосували зброю з землі, щоб збити їх. Дрони "втекли". Їх не знайшли.

Поліція проводить подальше розслідування. Наразі незрозуміло, чому дрони літали над та навколо авіабаз. З міркувань безпеки Міністерство оборони не надає додаткової інформації.

Використання дронів поблизу аеродромів заборонено, оскільки це створює ризики для безпеки польотів. 

Зазначимо, що цього року невідомі дрони часто помічають над аеропортами, військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури низки європейських країн.
