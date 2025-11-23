​Японія підтвердила плани розгорнути ракети на острові неподалік Тайваню

Японський уряд занепокоєний зростанням військової потуги Китаю та ризиками ескалації навколо Тайваню.

Міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі під час візиту на військову базу на острові Йонаґуні заявив, що триває підготовка до розміщення ракет середньої дальності, пише Bloomberg.

Острів розташований приблизно за 110 км на схід від Тайваню, і Токіо вважає його ключовою локацією у посиленні оборони на тлі зростання напруги у регіоні.

«Розміщення ракет може знизити ризик збройного нападу на нашу країну», — сказав Коїдзумі. Він також відкинув твердження, що такий крок «посилює регіональну напругу».

Розгортання ракет є частиною ширшого нарощування японської військової присутності на південному ланцюгу островів. Уряд Японії занепокоєний зростанням військової потуги Китаю та ризиками ескалації навколо Тайваню.

Напруження у стосунках Токіо та Пекіна посилилося після коментарів прем’єрки Санае Такаїчі, яка цього місяця припустила можливість участі японських сил разом з іншими країнами у разі атаки Китаю на Тайвань. Китай різко відреагував, запровадив економічні обмеження та вимагає від Токіо офіційного спростування.

Японський уряд згодом повернувся до своєї традиційної позиції — не озвучувати конкретні сценарії, що можуть стосуватися застосування Сил самооборони. Минулої суботи японський посадовець назвав претензії Пекіна «повністю безпідставними».

Йонаґуні,популярний серед туристів, він має радарний комплекс спостереження та підрозділ радіоелектронної боротьби, введений у дію в 2024 році. Підрозділ здатний глушити ворожі засоби навігації та зв’язку.

«Сьогодні Японія перебуває у найскладнішому й найнебезпечнішому безпековому середовищі з часів Другої світової війни. Щоб захистити спокійне життя японців, зокрема мешканців Йонаґуні, ми повинні зміцнювати можливості Сил самооборони».

Йонаґуні — крайня точка ланцюга Рюкю, деякі острови якого китайські державні медіа останніми днями знову намагаються представити як територію зі «спірним суверенітетом».

Попри це більшість мешканців Окінави не підтримують ідею незалежності, але побоюються, що у випадку збройного конфлікту саме військові бази на островах можуть стати мішенями.