Туск: Росія пропонує мир через економічну слабкість, але жодні умови не можуть грати на користь Кремля

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ініціатива Росії щодо мирних переговорів може бути спричинена її поглибленою економічною слабкістю та нездатністю продовжувати затяжну війну проти України.

Про це Дональд Туск сказав під час брифінгу в Луанді (Ангола) на полях саміту ЄС–Африка, повідомляє Укрінформ.

За словами Прем'єр-міністра Польщі, серед європейських партнерів існує "повна згода" щодо того, що запропонований США мирний план зі 28 пунктів потребує суттєвого доопрацювання, а частина положень є неприйнятними.

"Ми всі хочемо тривалого миру. Але жодні умови не можуть давати вигоду агресору й послаблювати Європу, Польщу чи Україну", — наголосив він.

Прем’єр підкреслив, що розпад України означатиме пряму загрозу для Польщі, і висловив сподівання, що це розуміють усі європейські партнери. Він також заявив, що жодні мирні домовленості не можуть ухвалюватися без участі Варшави.

Туск відзначив важливість продовження санкційного тиску на Росію, яка, за його словами, вже стикається з "дуже серйозними економічними проблемами".

"Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", — сказав глава польського уряду.

Під час зустрічей із європейськими лідерами Туск також поінформував про загострення безпекової ситуації в Польщі — нещодавні диверсії на залізниці, порушення повітряного простору російськими дронами, ризики провокацій та інтенсивні кібератаки.

За його словами, масштаби проросійської інформаційної діяльності у польському сегменті інтернету є "абсолютно безпрецедентними".

Переговори в Женеві

Минулого тижня західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.