Макрон: Європа хоче миру, але не на умовах капітуляції України

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував умови мирного плану США щодо України. Він наголосив, що Європа хоче миру, але не на умовах капітуляції України.

Його цитує Politico.

На думку французького лідера, саме європейці мають вирішувати долю заморожених російських активів. Він підкреслив, що більшість цих активів знаходиться в Європі, тому рішення має ухвалюватися саме європейськими державами.

За словами Макрона, американська пропозиція використати активи для відбудови України після перемир’я загрожує зірвати плани ЄС спрямувати 140 млрд євро на підтримку української оборони.

Він заявив, що хоч підхід Вашингтона "рухається у правильному напрямку", у плані все ще є моменти, які виглядають вигідними для Росії.

Президент також закликав європейців не демонструвати слабкість, яка може зміцнити позиції Росії у протистоянні з Європою. Найбільше занепокоєння викликає американська ідея скоротити українську армію та змусити Київ відмовитися від вступу в НАТО.

Останні переговори в Женеві дали європейцям надію, що США можуть скоригувати свої пропозиції. Макрон підкреслив, що без обмежень українська армія залишається головною гарантією безпеки як для України, так і для Європи. Сьогодні він проведе відеоконференцію з країнами «коаліції охочих», щоб обговорити гарантії безпеки для України.