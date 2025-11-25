Сіярто: якби західноєвропейські лідери не саботували плани Трампа, той був би успішним

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Румунії розкритикував європейських лідерів.
Про це повідомляє HotNews.ro.
“Позиція Угорщини завжди була чіткою: ми завжди виступали за припинення вогню та мирні переговори. Нас постійно атакували за це рішення в останні роки”, – сказав Сійярто.
Він додав, що цей мирний план є "величезним шансом досягти миру". На його думку, українці та європейці втратили забагато в цій війні, і “ми не хочемо платити ще вищу ціну за війну, в якій ми не несемо відповідальності”.
“Тому ми тримаємо пальці за президента Трампа і просимо тих, хто в Брюсселі, і західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним”, – наголосив глава угорської дипломатії.
Що відомо про "мирний план" Трампа
За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США.
Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.