Сіярто: якби західноєвропейські лідери не саботували плани Трампа, той був би успішним

Угорщина також “не хоче платити ще вищу ціну за війну, в якій не несе відповідальності”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Румунії розкритикував європейських лідерів.

Про це повідомляє HotNews.ro.

“Позиція Угорщини завжди була чіткою: ми завжди виступали за припинення вогню та мирні переговори. Нас постійно атакували за це рішення в останні роки”, – сказав Сійярто.

Він додав, що цей мирний план є "величезним шансом досягти миру". На його думку, українці та європейці втратили забагато в цій війні, і “ми не хочемо платити ще вищу ціну за війну, в якій ми не несемо відповідальності”.

“Тому ми тримаємо пальці за президента Трампа і просимо тих, хто в Брюсселі, і західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним”, – наголосив глава угорської дипломатії.

Що відомо про "мирний план" Трампа