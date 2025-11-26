Міністр оборони Німеччини застеріг від тиску на Україну щодо територіальних поступок

Він підкреслив, що «не може бути хибного миру для України».

Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок у межах поточних переговорів.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Бундестазі під час дебатів щодо оборонного бюджету, пише видання n-tv.

За словами міністра, Україна і надалі повинна мати можливість захищатися, а для цього потрібні сильні Збройні сили та надійні, стійкі гарантії безпеки — передусім з боку США.

Пісторіус також наголосив, що рішення, які стосуються майбутнього європейських держав, НАТО чи ЄС, не можуть ухвалювати «через наші голови».

«Інакше кажучи: про наше майбутнє ми вирішуємо самі», — заявив міністр.

Він підкреслив, що «не може бути хибного миру для України» та що «не може бути миру капітуляції».