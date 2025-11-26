«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Німеччини застеріг від тиску на Україну щодо територіальних поступок

Він підкреслив, що «не може бути хибного миру для України».

Міністр оборони Німеччини застеріг від тиску на Україну щодо територіальних поступок
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок у межах поточних переговорів. 

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Бундестазі під час дебатів щодо оборонного бюджету, пише видання n-tv.

За словами міністра, Україна і надалі повинна мати можливість захищатися, а для цього потрібні сильні Збройні сили та надійні, стійкі гарантії безпеки — передусім з боку США.

Пісторіус також наголосив, що рішення, які стосуються майбутнього європейських держав, НАТО чи ЄС, не можуть ухвалювати «через наші голови». 

«Інакше кажучи: про наше майбутнє ми вирішуємо самі», — заявив міністр.

Він підкреслив, що «не може бути хибного миру для України» та що «не може бути миру капітуляції».
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies