Макрон оголосив про відновлення добровільної військової служби у Франції через російську загрозу (оновлено)

План полягає в тому, що протягом першого року навчання мають пройти від 2 до 3 тисяч осіб, а потім збільшити цифру резерівстів до 50 000.

Франція відновлює військову службу на добровільній основі через зростання загрози з боку Росії та ризик спалаху нового конфлікту в Європі. Париж 30 років тому скасував військовий обов'язок.

Про це сьогодні оголосив президент крани Еммануель Макрон під час візиту до піхотної бригади, дислокованої в Альпах, повідомляє France24.

Молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та заморських територіях, а не у військових операціях Франції за кордоном, сказав Макрон. Близько 80% з них будуть віком 18 та 19 років, решту складуть кандидати віком до 25 років, які мають певні навички, як от інженери.

За словами президента, Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на щорічну оборону у 2027 році, останньому році його другого терміну. Це буде вдвічі більше, ніж 32 мільярди євро щорічних витрат, коли він став президентом у 2017 році.

Водночас Париж не розглядає можливість відновлення призову, який було скасовано у 1996 році.

Головний генерал Франції, начальник штабу збройних сил Фаб'єн Мандон раніше викликав у країні гучний резонанс заявивши, що країни повинна бути готова “втратити своїх дітей”, додавши, що Росія “готується до конфронтації з нашими країнами до 2030 року”.

Як повідомило France24 джерело, план полягає в тому, що протягом першого року навчання мають пройти від 2 до 3 тисяч осіб. Потім кількість охочих планують поступово збільшити до 50 000 на рік. Ця “нова форма національної служби” буде добровільна. Радник Макрона наголосив, що проєкт запустять в умовах жорстких бюджетних обмежень. Тому його впроваджуватимуть поетапно і “реалістично, враховуючи наявні ресурси”.

Хоча близько десятка держав у Європі мають ті чи інші форми призову, використання військової служби на континенті залишається нерівномірним.

Франція приєднується до таких країн, Латвія та Литва, які повернули призов протягом останніх років, а також до Данії, де умови служби посилили.

Військова служба розглядається як спосіб поповнення армії новобранцями, а також як спосіб забезпечення великого резерву, який можна було б призвати у разі майбутньої війни.