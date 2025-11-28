Військові Гвінеї-Бісау призначили генерал-майора Хорту Інта-а тимчасовим президентом.
Про це повідомляє Reuters.
Президент, якого було усунуто в результаті перевороту, Умаро Сіссоко Ембало, прибув до Сенегалу спеціальним рейсом. Це стало можливим після втручання західноафриканського регіонального блоку.
Хорта Інта-а сказав, що переворот був необхідним для того, щоб запобігти змові наркоторговців з метою захоплення гвінейської демократії. Він запевнив, що перехідний період триватиме один рік, і розпочинається негайно.
На церемонії складання присяги він призначив генерал-майора Томаса Джассі начальником штабу армії.
- 26 листопада група армійських офіцерів захопила владу в Гвінеї-Бісау за день до запланованого оголошення результатів президентських виборів.