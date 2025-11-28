Військові Гвінеї-Бісау призначили генерал-майора Хорту Інта-а тимчасовим президентом.

Про це повідомляє Reuters.

Президент, якого було усунуто в результаті перевороту, Умаро Сіссоко Ембало, прибув до Сенегалу спеціальним рейсом. Це стало можливим після втручання західноафриканського регіонального блоку.

Хорта Інта-а сказав, що переворот був необхідним для того, щоб запобігти змові наркоторговців з метою захоплення гвінейської демократії. Він запевнив, що перехідний період триватиме один рік, і розпочинається негайно.

На церемонії складання присяги він призначив генерал-майора Томаса Джассі начальником штабу армії.