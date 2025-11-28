Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Генерал склав присягу як новий лідер Гвінеї-Бісау, поваленого президента прибув до Сенегалу

Повалений президент Сіссоко Ембало прибув до Сенегалу.

Генерал Хорта Інта-а склав присягу як новий лідер Гвінеї-Бісау
Фото: The Independent

Військові Гвінеї-Бісау призначили генерал-майора Хорту Інта-а тимчасовим президентом.

Про це повідомляє Reuters.

Президент, якого було усунуто в результаті перевороту, Умаро Сіссоко Ембало, прибув до Сенегалу спеціальним рейсом. Це стало можливим після втручання західноафриканського регіонального блоку. 

Хорта Інта-а сказав, що переворот був необхідним для того, щоб запобігти змові наркоторговців з метою захоплення гвінейської демократії. Він запевнив, що перехідний період триватиме один рік, і розпочинається негайно.

На церемонії складання присяги він призначив генерал-майора Томаса Джассі начальником штабу армії.
﻿
