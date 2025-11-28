ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ЄС провів перший круглий стіл за участі представників «оборонки» щодо безпілотників

До заходу долучилися великі компанії, стартапи та компанії середньої капіталізації з країн ЄС та України.

круглий стіл у ЄС щодо "стіни дронів"
Фото: Х/Andrius Kubilius

Єврокомісія вперше зібрала круглий стіл за участі представників оборонної промисловості, присвячений європейським рішенням у сфері безпілотників та боротьби з ними. 

Про це повідомив єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс у соцмережі Х.

За його словами, у заході взяли участь великі компанії, стартапи та компанії середньої капіталізації з країн ЄС та України.

Кубілюс зазначив, що промислова й науково-дослідна сила ЄС у поєднанні з інноваціями України, перевіреними на полі бою, забезпечує успіх флагманського проєкту «стіна дронів».

Він також подякував усім учасникам круглого столу за активний внесок у формування майбутньої спільної політики у сфері захисту від БпЛА.
