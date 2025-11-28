ЄС провів перший круглий стіл за участі представників «оборонки» щодо безпілотників

До заходу долучилися великі компанії, стартапи та компанії середньої капіталізації з країн ЄС та України.

Єврокомісія вперше зібрала круглий стіл за участі представників оборонної промисловості, присвячений європейським рішенням у сфері безпілотників та боротьби з ними.

Про це повідомив єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс у соцмережі Х.

За його словами, у заході взяли участь великі компанії, стартапи та компанії середньої капіталізації з країн ЄС та України.

Кубілюс зазначив, що промислова й науково-дослідна сила ЄС у поєднанні з інноваціями України, перевіреними на полі бою, забезпечує успіх флагманського проєкту «стіна дронів».

Він також подякував усім учасникам круглого столу за активний внесок у формування майбутньої спільної політики у сфері захисту від БпЛА.