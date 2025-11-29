У ніч проти суботи Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, під ударом опинився Київ та область. Через небезпеку у Польщі підняли винищувачі, а сусідня Молдова закрила повітряний простір.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, через російські удари по Україні у повітря підняли військову авіацію. Усі доступні сили та засоби, включно із системами протиповітряної оборони й радіолокаційного стеження, були переведені у стан підвищеної готовності.

За даними командування, ці кроки мали превентивний характер та були спрямовані на гарантування безпеки польського повітряного простору, особливо в регіонах, що межують із зоною ризику.

Згодом польські військові повідомили про завершення патрулювання винищувачами та стабілізацію ситуації.

У Молдові влада тимчасово закрила повітряний простір у ніч проти 29 листопада після інформації від українських прикордонників про політ безпілотників, які помітили у напрямку села Велика Косниця Вінницької області та молдовського села Руслановка Сорокського району комуни Васілкеу. Дрони перетинали державний кордон Молдови.

Повітряний простір Республіки Молдова було тимчасово закрито як запобіжний захід, після чого знову відкрито, за винятком північної частини, де діяли обмеження.

У регіоні, де імовірно пролітали БпЛА, провели перевірку, у результаті якої жодні об’єкти, що становлять небезпеку для громадян, виявлено не було.

За даними українських прикордонників, близько 02:00 безпілотники залишили територію країни, після чого Молдова повністю відновила роботу авіапростору.