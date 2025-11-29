Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Києву: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (оновлено)

Київ протягом ночі і вранці перебуває під комбінованою атакою росіян: внаслідок удару безпілотників та ракет є руйнування та виклики медиків. Близько 1 години ночі з Брянська по столиці застосували балістичні ракети, а під ранок – крилаті. Протягом всієї ночі і вранці триває атака дронів.

Оновлено. Станом на 19:00 29 листопада. Рятувальники завершили ліквідації наслідків удару по Києву: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (серед них 1 дитина). Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Руйнування зафіксовані у семи районах столиці.

Станом на 7:30, за інформацією Віталія Кличка, без електроенергії західна частина столиці.

"Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", – ідеться у повідомленні.

Руйнування є в різних районах Києва.

Фото: ДСНС

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі. А вранці було й падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Загоряння на 6 поверсі будинку. Також відомо про влучання уламків ще за однією адресою.

У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання.

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території.

У Дніпровському районі уламки влучили в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували.

У Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі.

"Також, внаслідок падіння уламків, у 25-поверховому житловому будинку сталось загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч автомобілі. Наразі пожежу ліквідували. Крім цього, було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку, без подальшої пожежі", – повідомив мер міста.

Фото: ДСНС

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння на 2 поверсі. Наразі пожежу ліквідували. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі.

Через атаку у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.