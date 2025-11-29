Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСуспільствоВійна

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Києву: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (оновлено)

Ворог обстріляв столицю балістичними ракетами.

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Києву: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (оновлено)
наслідки обстрілів Києва 29 листопада
Фото: ДСНС України

Київ протягом ночі і вранці перебуває під комбінованою атакою росіян: внаслідок удару безпілотників та ракет є руйнування та виклики медиків. Близько 1 години ночі з Брянська по столиці застосували балістичні ракети, а під ранок – крилаті. Протягом всієї ночі і вранці триває атака дронів.

Оновлено. Станом на 19:00 29 листопада. Рятувальники завершили ліквідації наслідків удару по Києву: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (серед них 1 дитина). Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Руйнування зафіксовані у семи районах столиці.

Станом на 7:30, за інформацією Віталія Кличка, без електроенергії західна частина столиці. 

"Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", – ідеться у повідомленні. 

Руйнування є в різних районах Києва.

Фото: ДСНС

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі. А вранці було й падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Загоряння на 6 поверсі будинку. Також відомо про влучання уламків ще за однією адресою.

У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання.

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території.

У Дніпровському районі уламки влучили в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідували. 

У Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували. 

У Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі. 

"Також, внаслідок падіння уламків, у 25-поверховому житловому будинку сталось загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч автомобілі. Наразі пожежу ліквідували. Крім цього, було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку, без подальшої пожежі", – повідомив мер міста.

Фото: ДСНС

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння на 2 поверсі. Наразі пожежу ліквідували. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі.

Через атаку у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies