РФ атакувала Одещину двома балістичними ракетами

Також на півдні України збили 5 ударних БпЛА типу "Shahed", одну "Герберу" та безпілотників інших типів.

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

29 листопада увечері армія РФ завдала ударів по Одеській області двома балістичними ракети "Іскандер-М".

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

"У ніч на 30 листопада 2025 року протиповітряною обороною півдня України збито/подавлено п’ять ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Протягом минулого дня, 29 листопада, знищено три ворожі ударні дрони", – ідеться у повідомленні.

Крім того, ворог атакував Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.