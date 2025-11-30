На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
РФ атакувала Одещину двома балістичними ракетами

Також на півдні України збили 5 ударних БпЛА типу "Shahed", одну "Герберу" та безпілотників інших типів.

РФ атакувала Одещину двома балістичними ракетами
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

29 листопада увечері армія РФ завдала ударів по Одеській області двома балістичними ракети "Іскандер-М".

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

"У ніч на 30 листопада 2025 року протиповітряною обороною півдня України збито/подавлено п’ять ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Протягом минулого дня, 29 листопада, знищено три ворожі ударні дрони", – ідеться у повідомленні.

Крім того, ворог атакував Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.
