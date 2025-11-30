РФ атакувала Одещину двома балістичними ракетами

29 листопада увечері армія РФ завдала ударів по Одеській області двома балістичними ракети "Іскандер-М".
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
"У ніч на 30 листопада 2025 року протиповітряною обороною півдня України збито/подавлено п’ять ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Протягом минулого дня, 29 листопада, знищено три ворожі ударні дрони", – ідеться у повідомленні.
Крім того, ворог атакував Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.
- Уночі 30 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і 122-ма ударними дронами. Сили ППО знешкодили 104 ворожі безпілотники.