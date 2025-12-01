Третій армійський корпус спростував захоплення росіянами Новоселівки

Третій армійський корпус спростував російську дезінформацію про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка, де оборону веде 60 бригада. В корпусі пояснили, що ворог інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ, аби знімати постановочні відео зі своїм прапором.
Це давня тактика. Кожну таку групу Сили оборони знищують.
"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про «захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка – не існує!" – прокоментував командир бригади Дмитро Рогозюк.
Спростування російської пропаганди!— Третій армійський корпус (@ab3army) December 1, 2025
Командування 20-ї армії та міноборони рф заявило про нібито «захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. І це — чергова інформаційна маніпуляція.
Противник використовує стару тактику:… pic.twitter.com/LbsemKL5Ww