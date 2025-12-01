Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

Третій армійський корпус спростував захоплення росіянами Новоселівки

Ворог надсилає в непідконтрольні населені пункти малі групи, аби прозвітувати про "успіх". 

Третій армійський корпус спростував захоплення росіянами Новоселівки
Фото: скриншот

Третій армійський корпус спростував російську дезінформацію про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка, де оборону веде 60 бригада. В корпусі пояснили, що ворог інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ, аби знімати постановочні відео зі своїм прапором. 

Це давня тактика. Кожну таку групу Сили оборони знищують. 

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про «захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка – не існує!" – прокоментував командир бригади Дмитро Рогозюк. 
