Служба безпеки України розповіла, що контррозвідка затримала ще одного агента ФСБ у Харкові.

"За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий мешканець, чию матір у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту", – зазначили у СБУ.

У спецслужбі кажуть, що після затримання матері, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, хлопець виїхав до родичів у Москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім "повернув" до Харкова виконувати агентурні завдання.

Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу "евакуацію" до РФ з врученням відомчої нагороди від фсб та сприянням у вступі до російського вишу. Згодом він прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ.

Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні "цілі" та позначав їхні координати на гугл-карті. Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував у смартфоні для "звіту" фсб.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.