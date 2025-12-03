У Києві службові собаки Нацполіції знайшли понад 50 кг наркотиків від початку року

За 11 місяців правоохоронці та їх помічники відпрацювали більше 130 викликів.

Від початку року службові собаки столичної поліції відшукали у Києві понад 50 кг наркотиків. Разом із кінологами вони чергують на блокпостах, станціях метро, залучаються до оперативних заходів й санкціонованих обшуків.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Від початку року правоохоронці та їх помічники відпрацювали більше 130 викликів, з метою виявлення наркотичних засобів. Загалом, за 11 місяців службові собаки допомогли поліцейським розшукати та вилучити понад 50 кг заборонених речовин, серед яких: героїн, кокаїн, амфетамін, Альфа-PVP, метадон та канабіс.

"Це - результат 7 носиків, які цілодобово несуть службу поруч із кінологами. Знайомтесь із чотирилапою командою: лабрадори Лео та Норма, малінуа Чейз, німецькі вівчарки Тор і Каста, а також спаніелі Орнела і Кокос", - зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці наголошують, що попри винахідливість наркоторговців та маскування "овару", чотиролапі детективи знаходять ціль попри все - будь то вона захована у побутових речах, спеціально облаштованих схованках, у найвіддаленіших куточках автівки чи замаскована під камені та зарита глибоко в землю.