У 23 областях України відбувся другий етап спецоперації проти «чорного» ринку наркотиків «Джентльмени»

Вилучені речовини могли становити близько 3,7 тонн у перерахунку на готову продукцію.

У 23 областях України відбувся другий етап спецоперації проти «чорного» ринку наркотиків «Джентльмени»
Фото: прокуратура

У 23 областях України відбувся другий етап спецоперації «Джентльмени», повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Правоохоронці провели 156 обшуків, затримали 36 осіб і повідомили про підозру 38 фігурантам справ.

Під час слідчих дій вилучено понад 740 кг канабісу, 15 кг a-PVP, а також продукти з вмістом ТГК. 

Знищено понад 15 тисяч кущів коноплі та снотворного маку. 

Окрім наркотиків, вилучили зброю, набої та обладнання для вирощування рослин.

За даними слідства, вилучені речовини могли становити близько 3,7 тонн у перерахунку на готову продукцію.

Нагадаємо, що перший етап цієї спецоперації зі знищення врожаю конопель та маку на 200 млн грн пройшов на початку серпня. Поліцейські провели майже 130 обшуків на території різних регіонів держави та знищили 21 тисячу кущів рослин конопель і снотворного маку. За фактами незаконного культивування нарковмісних рослин правоохоронці оголосили підозри 14 фігурантам.
