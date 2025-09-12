Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
"Діти ТікТоку та асфальту" на війні: "Український свідок" розповів про контрактників 18-24 у війську

Знімальна група записала історії пʼяти бійців, які вже мають бойовий досвід. 

Журналісти Ukrainian Witness зняли ексклюзивний сюжет про молодих військовослужбовців віком 18-24 роки, які вже мають досвід бойових дій і отримують мільйон гривень за підписання контракту із ЗСУ. 

Знімальна група записала історії пʼяти бійців. Ті, хто щойно прийшов у ЗСУ: Рекрут “Чорт” займався будівництвом, “Негр” був флористом та прикрашав весілля, а “Адісіт” працював на шахті – усі троє підписали контракт півтора місяця тому і зараз проходять вишкіл перед відправкою в зону бойових дій.

Виявилося, що гроші не завжди були головним мотивом. “Негр” каже, що дізнався про мільйон уже після дзвінка в Міноборони. “Адісіт” зазначає: “Коли ти молодий, то тебе так мотивують. Для мене це мотивацією не було. І підписувати якийсь простий контракт, коли є 18-24 і ти там можеш отримати мільйон – це плюс”

Гроші виплачують частинами: 200 тисяч при підписанні, 300 тисяч при відправці на бойові, решта – після закінчення контракту. “Чорт” уже купив собі екіпірування, відправив гроші батькам, а дружині купив телефон. “Адісіт” мріє про машину та подорожі закордон після служби, він ще ніколи не бачив світу поза межами України.

18-річний “Чорт” одружився за місяць до армії з 26-річною дівчиною, з якою зустрічався лише тиждень – каже, хотів встигнути відчути, що таке сім'я та батьківство, поки є така можливість.

Зовсім інші історії у тих, хто вже побував на передовій. “Шеф” і “Злюка” підписали контракт півроку тому і встигли здійснити по 2-3 бойових виходи. “Шеф” почав свій шлях з ТРО під Києвом на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що 70% його знайомих служать. На цей крок його мотивувало те, що “хлопці приїжджають, а мені соромно їм дивитись в очі”. 

Перший бій залишив сильні враження. “Шеф” згадує, що найстрашніше відчуття – сісти в БТР і безпосередньо вирушити в зону бойових дій.

“Після того моменту, ще й коли контакт був, я взагалі не спав, я під деревом сидів з автоматом до вечора, поки хлопці копали, а потім від автомата руку я не прибирав. Я так в броні сидів і просто передивлявся свій сектор”, – розповідає він про пережите після першого бою.

Попри страхи, молоді військові демонструють хороші результати на передовій. У “Шефа” вже три контузії та уламкове поранення. Каже, що навіть одружувався через додаток “Дія” прямо в окопі: “... і в цей час над нами шахед збивали”.

Найбільший страх хлопців – загинути в нечесному бою та залишитися на полі без можливості, щоб тіло забрали.

Інструктор 92-ї ОШБр Олексій пояснює різницю між молодими та старшими солдатами: старші – не завжди йдуть за власним вибором, а молодь йде добровільно. Молодий розум, мовляв, більш гнучкий – вони легше навчаються. Крім того, з його слів, молодь більш фізично витривала. Водночас він називає їх “дітьми ТікТоку та асфальту” і зазначає: “Вони молоді і в них недостатньо до кінця сформована особистість”, а також каже, що молодь психологічно більш вразлива. 

Що таке проєкт "Контракт 18-24"

  • 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
﻿
