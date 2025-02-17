Міноборони: в “Резерв+” зафіксовано більше 10 тисяч звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів про кількість звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних в “Резерв+”, передає Укрінформ.
“Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку “Резерв+” більше 10 тисяч звернень”, - зазначив Лазуткін.
Він уточнив, що подати заявку на підписання “Контракту 18-24” можна, крім “Резерв+”, також через сайт 18-24.army.gov.ua та гарячу лінію Міноборони.
“Застосунок “Резерв+” – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей “периметр”, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт “18-24”. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт”, - додав речник Міноборони.
- Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт “Контракт 18-24”.
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"Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних сил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.
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Проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.