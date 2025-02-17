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Міноборони: в “Резерв+” зафіксовано більше 10 тисяч звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних

Подати заявку на підписання “Контракту 18-24” можна також іншими способами.

Міноборони: в “Резерв+” зафіксовано більше 10 тисяч звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів про кількість звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних в “Резерв+”, передає Укрінформ.

“Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку “Резерв+” більше 10 тисяч звернень”, - зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що подати заявку на підписання “Контракту 18-24” можна, крім “Резерв+”, також через сайт 18-24.army.gov.ua та гарячу лінію Міноборони.

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“Застосунок “Резерв+” – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей “периметр”, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт “18-24”. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт”, - додав речник Міноборони.

  • Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт “Контракт 18-24”.

  • "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних сил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

  • Проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 

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