Міноборони: в “Резерв+” зафіксовано більше 10 тисяч звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних

Подати заявку на підписання “Контракту 18-24” можна також іншими способами.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів про кількість звернень щодо укладання контракту від 18-24-річних в “Резерв+”, передає Укрінформ.

“Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку “Резерв+” більше 10 тисяч звернень”, - зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що подати заявку на підписання “Контракту 18-24” можна, крім “Резерв+”, також через сайт 18-24.army.gov.ua та гарячу лінію Міноборони.

“Застосунок “Резерв+” – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей “периметр”, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт “18-24”. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт”, - додав речник Міноборони.