Армія РФ атакувала FPV-дроном село на Куп'янщині

Російська армія атакувала FPV-дроном с. Кутьківка Купʼянського району Харківської області. Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Множинні осколкові поранення отримали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Постраждалих доставили до лікарні. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Правоохоронці задокументували наслідки удару, розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також, у с. Пристін на Куп'янщині ворожий безпілотник влучив у вантажне авто. 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. Вогонь охопив транспортний засіб – автомобіль пошкоджено.