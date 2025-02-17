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У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто

Постраждала 43-річна жінка.

У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто
пошкоджене російським дроном у Херсоні цивільне авто
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російська війська атакували з дрона цивільне авто у Херсоні. Постраждала жінка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Через це мінно-вибухову травму дістала 43-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні", — кажуть в ОВА. 

Медики дообстежують та надають необхідну допомогу постраждалій.

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