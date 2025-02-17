У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто

Російська війська атакували з дрона цивільне авто у Херсоні. Постраждала жінка.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"У Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Через це мінно-вибухову травму дістала 43-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні", — кажуть в ОВА.
Медики дообстежують та надають необхідну допомогу постраждалій.
- Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у селі Пристін Куп'янського району на Харківщині. Постраждав чоловік.