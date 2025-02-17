Мешканка Донеччини отримала 12 років ув’язнення за коригування ворожого вогню

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе інформаторка фсб, яку завербував син-бойовик окупаційних угруповань РФ.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна інформаторка фсб, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Донеччини", — ідеться у повідомленні відомства.

Як встановило розслідування, засудженою є жителька міста Костянтинівка, яку дистанційно завербував її син – бойовик окупаційних угруповань РФ, що співпрацює з російською спецслужбою.

За його інструкціями зловмисниця шпигувала за локаціями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ на Краматорському напрямку.

Також ворога цікавили координати бойових позицій реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів у районі Часового Яру.

Зібрані розвіддані інформаторка месенджером передавала своєму синові у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

У подальшому окупанти використовували агентурні відомості для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю в лютому 2024 року у Слов’янську, куди вона переїхала під виглядом переселенки, щоб продовжити свою розвідактивність.

Щоб зібрати інформацію, вона обходила місцевість, де приховано фотографувала локації українських військ та позначала їхні координати.

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами виконання завдань ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки, зловмисницю визнано винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив їй 12 років тюрми.