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На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян

Рятувальники борються з трьома загорянням покрівлі. 

На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян
Ліквідація загоряння на саркофазі ЧАЕС
Фото: ДСНС у Telegram

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції. Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС. 

Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні. 

Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Більше про це – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки". 

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