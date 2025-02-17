На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції. Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС.

Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.

Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Більше про це – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".