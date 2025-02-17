По ворожих підприємствах у Краснодарському краї "відпрацювали" дрони СБУ та ССО, – джерела

По ворожих підприємствах у Краснодарському краї Росії "відпрацювали" дрони СБУ та ССО.

"Цієї ночі СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств рф, які працюють на ворожий ВПК — Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская", – повідомили джерела LB.ua у СБУ.

У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Це –найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

"Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції рф є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки рф, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.