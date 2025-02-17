Стокгольм міг би посилити післявоєнну миротворчу місію в Україні, ‒ МЗС Швеції

“Ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який гарантуватиме, що Росія не зможе напасти на Україну чи іншу країну всього за кілька років”, заявила очільниця міністерства Марія Мальмер Стенергард.

Швеція також могла б посилити післявоєнну миротворчу місію в Україні, заявила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард суспільному мовнику країни, повідомляє BBC.

Коментарі Стенергард прозвучали після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон “готовий і бажає” сприяти забезпеченню гарантій безпеки в Києві, що може включати розміщення в Україні власних військ.

“Ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважатиме міжнародне право, який поважатиме Україну і який, насамперед, гарантуватиме, що Росія не зможе просто відступити, наростити нову силу і напасти на Україну чи іншу країну всього за кілька років”, – сказала Стенергард “Sveriges Radio”.

“Коли ми встановимо такий мир, ми маємо забезпечити його збереження, і тоді наш уряд нічого не виключатиме”, – додала вона.

Миротворці в Україні

Ідею надсилання миротворчих військ в Україну раніше озвучував французький президент Еммануель Макрон.

Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.

Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може.

Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".