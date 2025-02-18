Reuters: за пересувною фотовиставкою про дитячі страждання, яку експонують у Берліні, стоїть РФ

Пересувну фотовиставку під назвою "Алея ангелів", яку експонують у містах Німеччини, спонсорує Росія, щоб зменшити підтримку України.

Як пише Reuters, ця виставка дебютувала в Кельні 4 червня 2022 року на зібранні активістів російськомовної громади Німеччини.

Виставка монохромних фотографій дітей, які начебто загинули під час війни в Україні, є частиною ширшої кампанії під назвою "Діти війни", яка закликає лідерів континенту припинити бойові дії. Публічно організатори виставки заявляють, що вони не пов’язані з жодним урядом і керуються бажанням покласти край стражданням невинних молодих людей.

Але видання із посиланням на співрозмовників та аналіз акаунтів у соціальних мережах, корпоративних документів та державних записів пише, що "за лаштунками" цих заходів є люди, які пов’язані із російською державою. Вони допомогли організувати, просувати та підтримувати кампанію.

Метою заходів видання називає проникнення в протестні рухи в Європейському Союзі та послаблення підтримки урядів, які постачають Україні зброю для захисту від російської агресії.

У документах, які отримали Reuters від європейської розвідки, є звіти про хід роботи від деяких членів мережі в Німеччині до їхнього менеджера в Москві. Звіти містять фотографії виставки "Алея ангелів" під час політичних протестів у Німеччині та оновлення кампанії, що стоїть за нею.

Видання пише, що не вдалося визначити автора кампанії "Діти війни". Але в центрі мережі знаходиться 42-річна шкільна вчителька із Казахстану Оксана Вальтер, яка живе в Німеччині та керує фотовиставками. Їй допомагали щонайменше двоє інших радянських емігрантів. Проте сама Вальтер заперечує звязки із РФ. За її словами, вона не підтримує і не отримує підтримки "з боку жодної державної структури будь-якої країни" і реалізує всі ідеї за власний кошт.

Проте ключовим промоутером кампанії Вальтер було російське інформаційне агентство ANNA-News ("АННА-Новини"), яке пов’язане з ГРУ. Джерела європейської розвідки показали Reuters імовірний лист керівника ANNA-News до офіцера ГРУ з проханням про "захист" від податків Росії. У листі йдеться, що ANNA-News заслуговує на підтримку, оскільки "відстоює патріотичні, продержавницькі цінності, захищаючи інтереси Росії в інформаційному просторі".

На зв'язок з ГРУ вказує й сам сайт ANNA-News: головним редактором видання вказано Анатолія Матвійчука, який є полковником ГРУ у відставці. В акаунті ANNA-News у Вконтакте також є фото редактора Матвійчука в російській військовій формі.

ANNA-News публікує дописи підтримки про діяльність Вальтер з кінця 2022 року. У грудні 2022 року в Telegram-каналі видання кампанія Walter's Children of War названа "важливим" проектом. Також цей ЗМІ опублікував більше десятка матеріалів про акцію, зокрема відео та фотографії фотовиставки.

Ще один уродженець СРСР, Євген Борт, створив канал у Telegram, який публікував європейські політичні новини для ANNA-News. Борт надав практичну допомогу, фінансову допомогу та поради Волтер та її кампанії. За словами Борта, він втратив доступ до каналу Telegram понад рік тому, тобто десь у 2023 році, після того, як втратив свій мобільний телефон із даними для входу. Він сказав, що не знає, хто зараз керує каналом.

Борт також зустрічався з росіянином Андрієм Богдановим, який займався зв’язками з громадськістю партії Путіна «Єдина Росія» під час першого терміну президента Росії на початку 2000-х років. Богданов як і раніше працює від імені Кремля. Він також є "головним російським масоном". Богданов балотувався як кандидат у президенти Росії в 2008 році.

Згідно з двома європейськими джерелами в розвідці, поки розгорталася кампанія Вальтер "Діти війни", Москва отримувала звіти про її хід. Одержувачем звітів був нинішній офіцер ГРУ Коновалов. Європейська розвідка називає його московським менеджером мережі. Агентство Reuters незалежно ідентифікувало людину з тим самим іменем і датою народження в російських податкових і телефонних записах, де місцем його роботи вказано будівлю, яка є частиною штаб-квартири ГРУ в Москві.

Чоловік, який відповів на дзвінок заномером телефону, пов’язаним із Коноваловим, припинив розмову, коли йому сказали, що він розмовляє з журналістом. На письмові повідомлення Коновалов не відповів.

Європейські джерела поділилися з Reuters чотирма звітами про хід і плановим документом, які охоплюють події з весни 2023 року по січень 2024 року. У звітах йдеться про роботу "невідомих активістів", яких залучили до кампанії, і які постачали банери, формулювали гасла та іншим чином сприяли політичним демонстраціям у Німеччині.

Один звіт, що охоплює травень 2023 року, містить дві квитанції на великі банери від німецької поліграфічної компанії. У квитанціях замовниця вказана як Оксана Вальтер. У документі від 8 січня 2024 року йдеться про допомогу з брендингом, гаслами тощо для майбутніх протестів фермерів проти скорочення субсидій. Організатори фермерського протесту заявили, що нічого не знають про Вальтер та її групу.

Ключові елементи виставки нагадують елементи піар-кампанії за підтримки Кремля, розпочатої днями раніше. Ця кампанія також була зосереджена на фотографіях нібито загиблих на Донбасі дітей і отримала грант від кремлівського агентства на суму понад 200 000 доларів. Кампанія стартувала 1 червня і використовувала назву "Алея ангелів". У заявці на отримання гранту зазначено, що проект мав відбуватися онлайн, а також включати фізичні події в Росії. У заявці йшлося про щонайменше вісім іноземних країн, включаючи Німеччину, де медіа та місцеві партнери мали просувати цю концепцію.

Людина, що стоїть за некомерційною компанією, і яка запропонувала ідею, що фінансується Кремлем, – російський кінопродюсер Вадим Горяйнов.

У виданні зазначають, що, крім Німеччини, в інших країнах Європи теж звинувачують Москву в розгортанні інформаційних операцій, якімали би посіяти розбрат і схилити громадську думку на користь РФ щодо війни з Україною. Напркилад, минулого місяця Варшава заявила, що виявила російську групу, завданням якої було вплинути на майбутні президентські вибори в Польщі шляхом дезінформації та розпалювання нестабільності.