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В аеропорту Торонто літак перекинувся під час приземлення

Щонайменше 18 пасажирів зазнали ушкоджень.

В аеропорту Торонто літак перекинувся під час приземлення
Авіатроща у Торонто
Фото: CNN

Літак американської авіакомпанії Delta Air Lines, на борту якого перебували 76 пасажирів та четверо членів екіпажу, перекинувся догори дриґом під час посадки в аеропорту канадського Торонто.

Як пише Reuters, погодні умови були несприятливими: посадкову смугу вкрило снігом під час шторму, а повітряний рух був ускладнений сильними поривчастими вітрами. Проте достеменно невідомо, що саме стало причиною незвичної аварії літака.

На щастя, внаслідок інциденту повідомлень про загиблих немає, натомість 18 людей зазнали травм. Трьох постраждалих, серед яких дитина, за допомогою рятувальних гелікоптерів доправили до лікарні у важкому стані. Аеропорт Торонто не приймав рейси упродовж 90 хвилин. 

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