​У Міноборони закликали прискорити модернізацію літаків для ЗСУ з урахуванням побажань військових льотчиків

Заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко закликав пришвидшити роботу над осучасненням комплектуючих літаків для Збройних сил України.

Про це повідомляє Міноборони.

У виїзній нараді також взяли участь командувач авіації Повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук, представники профільних підрозділів Міноборони та авіаційних підприємств. Клочко закликав компанії та керівників, відповідальних за модернізацію озброєння та техніки Повітряних сил, пришвидшити свою роботу.

"Маємо зробити все можливе, щоб технічний стан літаків покращився, щоб наш модернізований флот мав можливості ефективніше воювати у небі", - сказав він.

Клочко зазначив, що в процесі модернізації літаків перш за все слід дослухатись до думки чинних військових льотчиків.

"На цій війні вони часто працюють на грані можливого, щоб виконати бойове завдання. Маємо забезпечити наших професійних льотчиків необхідним", - зазначив заступник міністра оборони.

На нараді учасники обговорили співпрацю з іноземними партнерами для модернізації українських військових літаків, отримання сучасного обладнання. Окрему увагу приділили ще одному критично важливому питанню – створенню умов для збереження аеродромної інфраструктури.

Також Клочко відзначив військовослужбовців однієї з авіаційних бригад відомчими відзнаками.

Нещодавно Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.