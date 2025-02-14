Ворог не припиняє тероризувати Київщину. Вночі область була атакована БпЛА, повідомив т.в.о. голови обласної військової адміністрації Микола Калашник.
У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає.
У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складських приміщень. Пожежа ліквідована.
В Бориспільському районі уламки збитої цілі впали на територію приватного домоволодіння.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Зі свого боку, ДСНС повідомила, що рятувальники ліквідували загоряння складських приміщень поліграфії у Фастівському районі, спричинене російською атакою. Обійшлося без жертв. На місці працювали 25 надзвичайників та 7 одиниць техніки.
Зауважимо, що також вночі російський дрон влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.