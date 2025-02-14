Росія вже втратила на війні в Україні 855 480 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 855 480 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 855480 (+1200) осіб

танків ‒ 10057 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16)

артилерійських систем – 23115 (+81)

РСЗВ – 1282 (+4)

засоби ППО ‒ 1066 (+3)

літаків – 370 (+0)

гелікоптерів – 331 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152)

крилаті ракети ‒ 3063 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156)

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3745 (+1).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, ППО Сухопутних військ за тиждень знищила російський Су-25 та понад 260 безпілотників.

Раніше бійці ГУР показали роботу по окупантах за тиждень.