За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 855 480 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 855480 (+1200) осіб
- танків ‒ 10057 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16)
- артилерійських систем – 23115 (+81)
- РСЗВ – 1282 (+4)
- засоби ППО ‒ 1066 (+3)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152)
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156)
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3745 (+1).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, ППО Сухопутних військ за тиждень знищила російський Су-25 та понад 260 безпілотників.