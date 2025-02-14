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Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів

 Росія вже втратила на війні в Україні 855 480 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 855 480 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 855480 (+1200) осіб 
  • танків ‒ 10057 (+17)
  • бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16) 
  • артилерійських систем – 23115 (+81)
  • РСЗВ – 1282 (+4) 
  • засоби ППО ‒ 1066 (+3) 
  • літаків – 370 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152) 
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) 
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3745 (+1).

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося, ППО Сухопутних військ за тиждень знищила російський Су-25 та понад 260 безпілотників.

Раніше бійці ГУР показали роботу по окупантах за тиждень

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