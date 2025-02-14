Шольц закликав Бундестаг оголосити наслідки війни в Україні надзвичайною ситуацією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Бундестагу із закликом ухвалити рішення щодо визнання війни в Україні та її наслідків для Європи надзвичайною ситуацією у відповідності до німецької конституції.

Як пише "Укрінформ", очільник уряду стверджує, що така класифікація подій на континенті допоможе підтримати Україну, адже "це більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, які Німеччина має виконувати щодо власних громадян".

Канцлер не пояснив, про які суми допомоги йдеться та з яких джерел він збирається їх отримати. Ймовірно, мова про скасування мораторію на запозичення, яке дозволить уряду брати кошти в борг.

Шольц заявив, що питання "більше не можна відкладати", враховуючи події останніх 24 годин, коли президент США Дональд Трамп оголосив про початок процесу врегулювання війни в Україні.

"Нездатність діяти означатиме загрозу безпеці нашої країни та нашого континенту, і я не дозволю цьому статися у критичний час", - додав канцлер.