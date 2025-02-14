Центр нацспротиву: ситуація з харчуванням дітей в дитячих садках окупованого Луганська набуває критичного характеру

В тимчасово окупованому росіянами Луганську набуває критичного характеру ситуація з харчуванням дітей в дитячих садках.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Батьки дітей скаржаться, що ще з кінця минулого року діти залишаються без належного харчування, отримують лише хліб та кашу. А про наявність м’ясних продуктів, молока, фруктів та овочів вони вже навіть не мріють”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адміністрація дитсадків намагається переконати батьків, що проблема тимчасова. Вона начебто пов’язана з “перезаключенням договорів з постачальниками”.