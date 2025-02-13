Поліція евакуювала понад 30 людей з Куп'янщини

Співробітники поліції евакуювали понад 30 людей з населених пунктів Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські вивезли 31 людину з міста Куп'янськ, селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Подоли, Лісна Стінка, Кіндрашівка, Моначинівка, Курилівка, Смородьківка, Вишнівка та Нечволодівка.

Правоохоронці доставили громадян службовим автотранспортом в безпечні місця Куп’янського району, де і передали волонтерам.

В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.