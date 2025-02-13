«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція евакуювала понад 30 людей з Куп'янщини

Правоохоронці передали евакуйованих волонтерам.

Поліція евакуювала понад 30 людей з Куп'янщини
Поліція евакуювала понад 30 людей з Куп'янщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції евакуювали понад 30 людей з населених пунктів Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські вивезли 31 людину з міста Куп'янськ, селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Подоли, Лісна Стінка, Кіндрашівка, Моначинівка, Курилівка, Смородьківка, Вишнівка та Нечволодівка.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Правоохоронці доставили громадян службовим автотранспортом  в безпечні місця Куп’янського району, де і передали волонтерам.

В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies