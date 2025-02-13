Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із Туском свої перемовини з Трампом

"Членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів", - заявив український президент.

Зеленський обговорив із Туском свої перемовини з Трампом
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском

За словами Зеленського, вони обговорили «умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США».

Support LB.ua

Український президент поінформував Туска про свою розмову з Трампом.

«...Ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи. Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість», - зазначив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що «застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну».

  • Глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що будь-яка мирна угода, яка стосуватиметься війни в Україні, буде провальною, якщо її укладуть без участі України і Євросоюзу.
  • Такі заяви з боку європейських політиків залунали після того, як 12 лютого Дональд Трамп провів спочатку тривалу телефонну розмову з російським диктатором, а опісля подзвонив Володимирові Зеленському.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies