Зеленський обговорив із Туском свої перемовини з Трампом

"Членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів", - заявив український президент.

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами Зеленського, вони обговорили «умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США».

Український президент поінформував Туска про свою розмову з Трампом.

«...Ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи. Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість», - зазначив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що «застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну».