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"ЄС" заблокувала ВР у зв'язку з повідомленням Порошенка про санкції

Оголосили перерву. 

"ЄС" заблокувала ВР у зв'язку з повідомленням Порошенка про санкції
Євросолідарність заблокувала трибуну
Фото: скріншот

Фракція "Європейська солідарність" на засіданні 13 лютого заблокувала парламентську трибуну у зв'язку з повідомленням її лідера Петра Порошенка про те, що Рада нацбезпеки і оборони вжила проти нього санкцій. Указу про те, хто саме потрапив до санкційного списку ще немає.

Кадри блокування трибуни опублікував нардеп Ярослав Железняк. У засіданні оголосили перерву.

"Без драки, але зі штовханиною", – сказав він. 

Ірина Геращенко опублікувала кадри перепалки зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Він оголосив перерву в засіданні. Геращенко назвала його "трусливою істотою", потім депутати стали скандувати "Ганьба!". 

Її колега по фракції Олексій Гончаренко повідомив, що між відкриттям і закриттям засідання минуло лише декілька хвилин. 

  • Учора президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні сказав, що РНБО вжила санкцій. "Кожен, хто знищував національну безпеку України і допомагав Росії, кожен повинен відповідати". Президент сказав, що мільярди, зароблені на здачі інтересів України, повинні працювати на благо України. Кого саме він мав на увазі – не сказав.
  • Після того Порошенко опублікував звернення і сказав, що санкції вжили проти нього. Він назвав це рішення неконституційним. 
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