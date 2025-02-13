Фракція "Європейська солідарність" на засіданні 13 лютого заблокувала парламентську трибуну у зв'язку з повідомленням її лідера Петра Порошенка про те, що Рада нацбезпеки і оборони вжила проти нього санкцій. Указу про те, хто саме потрапив до санкційного списку ще немає.

Кадри блокування трибуни опублікував нардеп Ярослав Железняк. У засіданні оголосили перерву.

"Без драки, але зі штовханиною", – сказав він.

Ірина Геращенко опублікувала кадри перепалки зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Він оголосив перерву в засіданні. Геращенко назвала його "трусливою істотою", потім депутати стали скандувати "Ганьба!".

Її колега по фракції Олексій Гончаренко повідомив, що між відкриттям і закриттям засідання минуло лише декілька хвилин.