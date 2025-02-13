Фракція "Європейська солідарність" на засіданні 13 лютого заблокувала парламентську трибуну у зв'язку з повідомленням її лідера Петра Порошенка про те, що Рада нацбезпеки і оборони вжила проти нього санкцій. Указу про те, хто саме потрапив до санкційного списку ще немає.
Кадри блокування трибуни опублікував нардеп Ярослав Железняк. У засіданні оголосили перерву.
"Без драки, але зі штовханиною", – сказав він.
Ірина Геращенко опублікувала кадри перепалки зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Він оголосив перерву в засіданні. Геращенко назвала його "трусливою істотою", потім депутати стали скандувати "Ганьба!".
Її колега по фракції Олексій Гончаренко повідомив, що між відкриттям і закриттям засідання минуло лише декілька хвилин.
- Учора президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні сказав, що РНБО вжила санкцій. "Кожен, хто знищував національну безпеку України і допомагав Росії, кожен повинен відповідати". Президент сказав, що мільярди, зароблені на здачі інтересів України, повинні працювати на благо України. Кого саме він мав на увазі – не сказав.
- Після того Порошенко опублікував звернення і сказав, що санкції вжили проти нього. Він назвав це рішення неконституційним.