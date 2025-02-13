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Україна і Польща розглянули спільні оборонні проєкти за чотирма напрямками

Рустем Умєров у межах засідання "Рамштайн" обговорив це із польським колегою.

Україна і Польща розглянули спільні оборонні проєкти за чотирма напрямками
Рустем Умєров із міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем
Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров у межах засідання "Рамштайн" провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

Як написав український міністр у фейсбуці, під час зустрічі розглянули перспективи спільних оборонних проєктів за чотирма ключовими напрямками:

  • важка бронетехніка
  • системи ППО
  • дрони
  • боєприпаси.

Польща зацікавлена у розвитку індустріальної співпраці та розуміє стратегічне значення України для локалізації виробництва.

Також обговорили важливий напрям – постачання важкої бронетехніки. 

"Польща поставила в Україну значну кількість бронетехніки, тому обговорили її більш активну участь у роботі Коаліції бронетанкової техніки та маневреності. Наші воїни розраховують на допомогу братньої держави", – зазначив Умєров. 

Окремо зосередилися на питаннях логістики. Обслуговування та ремонт техніки мають бути швидкими, щоб бойові машини оперативно поверталися на поле бою.

"Розраховую на підтримку пана Владислава та конструктивні рішення. Польща була з нами з перших днів повномасштабного вторгнення, і ми вдячні за цю підтримку. Маємо продовжувати рухатися вперед", – резюмував глава оборонного відомства. 

  • На початку лютого Україна і Польща домовилися про спільне виробництво зброї. 
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