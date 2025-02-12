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Рютте пригрозив Путіну нищівною реакцією у разі нападу РФ на НАТО

Генсек НАТО порадив Путіну навіть не думати про це.

Рютте пригрозив Путіну нищівною реакцією у разі нападу РФ на НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пригрозив Владіміру Путіну нищівною реакцією у разі нападу РФ на Альянс. 

Про це Рютте сказав під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну", передає РБК-Україна.

"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо, наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", – заявив Рютте. 

Нагадаємо, декілька місяців тому глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО. Якщо стаття 5 статуту НАТО не буде задіяна у відповідь на провокації РФ, то НАТО як оборонний альянс чекає провал - цю мету і переслідує РФ, вважає Бруно Каль.

Близько року тому президент Польщі Анджей Дуда прогнозував готовність Росії напасти на НАТО у 2026 році. Президент Польщі активно закликає країни Альянсу збільшувати фінансування оборони.

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