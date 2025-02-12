Рютте пригрозив Путіну нищівною реакцією у разі нападу РФ на НАТО

Генсек НАТО порадив Путіну навіть не думати про це.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пригрозив Владіміру Путіну нищівною реакцією у разі нападу РФ на Альянс.

Про це Рютте сказав під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну", передає РБК-Україна.

"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо, наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", – заявив Рютте.

Нагадаємо, декілька місяців тому глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО. Якщо стаття 5 статуту НАТО не буде задіяна у відповідь на провокації РФ, то НАТО як оборонний альянс чекає провал - цю мету і переслідує РФ, вважає Бруно Каль.

Близько року тому президент Польщі Анджей Дуда прогнозував готовність Росії напасти на НАТО у 2026 році. Президент Польщі активно закликає країни Альянсу збільшувати фінансування оборони.