У Молдові біля кордону з Україною знайшли безпілотник

Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в ньому немає.

Невідомий дрон знайшли на території Молдови у середу, 12 лютого. Безпілотники виявили неподалік від кордону з Україною, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Молдовські правоохоронці зазначили, що сьогодні у полі поблизу населеного пункту Салчія Тараклійського району помітили дрон.

Територію ізольовано, її мають детально дослідити фахівці вибухотехнічного відділу. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в ньому немає.

Поліція додає, що ризиків та загроз для безпеки жителів Салчі немає, на місці тривають слідчі дії.

Зазначимо, що декілька разів протягом останніх 3-х років російські безпілотники залітали на територію Молдови та Румунії.