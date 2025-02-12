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У Молдові біля кордону з Україною знайшли безпілотник

Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в ньому немає.

У Молдові біля кордону з Україною знайшли безпілотник
Салчія, Молдова
Фото: Google Maps

Невідомий дрон знайшли на території Молдови у середу, 12 лютого. Безпілотники виявили неподалік від кордону з Україною, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Молдовські правоохоронці зазначили, що сьогодні у полі поблизу населеного пункту Салчія Тараклійського району помітили дрон.

Територію ізольовано, її мають детально дослідити фахівці вибухотехнічного відділу. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в ньому немає.

Поліція додає, що ризиків та загроз для безпеки жителів Салчі немає, на місці тривають слідчі дії.

Зазначимо, що декілька разів протягом останніх 3-х років російські безпілотники залітали на територію Молдови та Румунії. 

  • Уночі захисники збили над Україною 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник. ППО працювала у 11 областях України. Зокрема, у Києві 1 людина загинула і 4 поранені.
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