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На Одещині внаслідок пожежі в пансіонаті для людей похилого віку загинули 3 людини

Евакуйовано 17 осіб, з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Причину пожежі встановлюють.

На Одещині внаслідок пожежі в пансіонаті для людей похилого віку загинули 3 людини
Фото: ДСНС

Вчора ввечері у Березівському районі, в селі Малігонове, виникла пожежа в геріатричному пансіонаті. Пожежу ліквідовано на площі 100 м кв. Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3-х осіб, повідомляє ДСНС. 

До приїзду рятувальників з будівлі евакуйовано 17 осіб,з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Постраждалі, разом з усіма евакуйованими, перевезені медиками до лікарні. 

На місці працювали психологи ДСНС, надано допомогу 10 особам. 

Причину пожежі встановлюють. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 20 вогнеборців, від громади – 1 одиниця техніки та 1 чоловік особового складу.

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