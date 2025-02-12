На Одещині внаслідок пожежі в пансіонаті для людей похилого віку загинули 3 людини

Евакуйовано 17 осіб, з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Причину пожежі встановлюють.

Вчора ввечері у Березівському районі, в селі Малігонове, виникла пожежа в геріатричному пансіонаті. Пожежу ліквідовано на площі 100 м кв. Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3-х осіб, повідомляє ДСНС.

До приїзду рятувальників з будівлі евакуйовано 17 осіб,з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Постраждалі, разом з усіма евакуйованими, перевезені медиками до лікарні.

На місці працювали психологи ДСНС, надано допомогу 10 особам.

Причину пожежі встановлюють. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 20 вогнеборців, від громади – 1 одиниця техніки та 1 чоловік особового складу.