ЗМІ: неподалік берегів Сирії загорівся російський розвідувальний корабель "Кільдін"

23 січня неподалік берегів Сирії загорівся російський розвідувальний корабель "Кільдін".

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на АР, яка опублікувала кадри пожежі та аудіозапис переговорів команди, зроблені з корабля країни НАТО.

“Причини пожежі не називають, однак команда, за даними агенції, гасила вогонь чотири години і зрештою впоралась. На фрагменті аудіозапису йдеться про те, що корабель дрейфує, а екіпаж його не контролює. Тож російські моряки, щоб уникнути зіткнення, просять змінити курс суховантаж "Мілла Мун", який рухався під прапором Тоґо у бік "Кільдіна", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли посадовці неназваної країни НАТО, попри пожежу корабель РФ не відповів на пропозицію допомоги з боку судна НАТО.

Втім, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не знає про пожежу на борту "Кільдіна". Також він не повідомив, що судно робило в цей час.

Віцеадмірал французького флоту у відставці Мішель Олягарей сказав, що пожежа підкреслює матеріально-технічні труднощі для Росії з утриманням ВМС у Середземному морі.